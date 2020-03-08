Вблизи прифронтовой Марьинки из-за обстрела произошел крупный пожар (Фото)

Вблизи прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.) из-за обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) позиций ВСУ произошел крупный пожар. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате таких враждебных действий, загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей», – говорится в сообщении.

По словам одного из военнослужащих ВСУ Тараса, противник открыл огонь по украинским позициям трассирующими патронами. «В результате загорелся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до наших позиций. Огонь повредил немного деревянные конструкции одного из наших "опорников", но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но, благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать», – рассказал боец ВСУ.

Он сообщил, что украинским военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки, иначе пожар длился бы несколько дней, и за сильного ветра мог приобрести более серьезные масштабы.

«Тушили огонь всеми возможными средствами: перекапывали землю, засыпали пожар песком, далее к ликвидации бедствия присоединились местные пожарные. Противник применяет различные приемы, чтобы "выкурить" нас с наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и вражескими позициями небольшие, а на поле хорошо пересохла растительность – такая тактика действий противника становится особенно опасной для мирного населения Донецкой и Луганской областей», – рассказал командир взвода.