В основном – из Италии: В России зафиксировали 17 случаев коронавируса

Всего в России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два – у граждан Китая, 14 – у граждан России, вернувшихся из Италии, один – у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы. Об этом сегодня, 8 марта, сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом в течение последних суток в РФ зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом – в Калининградской, Белгородской и Московской областях. Все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию.

Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – добавили в штабе.

Ранее на этой неделе в Москве ввели режим повышенной опасности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Так, граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заболевания, обязаны сообщить на горячую линию о своем приезде. После возвращения из неблагоприятных по коронавирусу государств москвичи должны соблюдать двухнедельный карантин.

По последним данным, в материковом Китае число зараженных превысило 80,6 тыс. чел., скончались 3097 чел., выздоровели – более 57 тысяч.

По данным ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 чел.

Общее количество заболевших в мире превысило 100 тыс. чел.