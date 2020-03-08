298 белых стульев: В Гааге родственники погибших рейса МН17 устроили молчаливый протест (Фото)

Накануне судебного процесса по делу о катастрофе самолета рейса МН17, который начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге рядом с посольством Российской Федерции, передает «Укринформ».

Напротив посольства России в Гааге они поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов. Кроме родных погибших к акции также присоединились и простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.

Суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Общей следственной группой с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков); генерал, а во время сбивания самолета полковник ГРУ Генерального штаба ВС РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый – украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Один из подозреваемых – подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.