Наши люди выживают: Зеленский высказался о трудовой миграции в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает трудовую миграцию украинцев в страны Европейского Союза государственной проблемой. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украина всегда отстаивала европейские ценности и выбор – это направление вступления в Европейский Союз. Мы подписали соглашение с ЕС, подписали "безвиз". Хотя там есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, "безвиз" – круто, мы свободны… Но, с другой стороны, мы видим трудовую миграцию. Назвать это минусом с точки зрения "безвиза", наверное, тоже будет несправедливо, это все-таки наша проблема, государственная. Потому что мы не создали конкурентные условия, не даем заработка, не даем такое рабочее место, такую защищенность. И люди выбирают альтернативу», – отметил Зеленский.

«Наши люди выживают, как могут. Каждый человек хочет жить лучше. Государство должно давать возможность. Раз люди едут, значит, мы пока не дали. Поэтому я всегда говорил, что главная ценность для меня – это человек. Вкладывать деньги нужно в человека», – заявил президент.