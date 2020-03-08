Единственный в городе: В Бахмуте ветеран АТО открыл дом украинской книги (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) 68-летний ветеран АТО Владимир Дереведмидь открыл дом книги – это единственный в городе магазин украинских изданий. Магазин назвал «Эней» – это позывной бойца батальона «Донбасс» Антона Цедика. Об этом говорится в сюжете телеканала «UA:Донбасс».

С началом боевых действий тогда еще 62-летний Владимир пошел на передовую добровольцем. После возвращения к гражданской жизни в 2015 году решил открыть книжный магазин. Говорит, это дело стало для него продолжением борьбы на фронте, где потерял 9 побратимов.

«Идея возникла спонтанно. Я пришел в батальон "Донбасс". Себя я спрашивал – зачем я иду в батальон, и отвечал – я в Афганистане за 2 года не потерял ни одного солдата. И я думал, если я это попробую выполнить здесь, то свою задачу выполню. Но, к сожалению, мне этого не удалось», – рассказывает Владимир.

В магазине более 4 тысяч книг, все – на украинском языке. Сюда 5 лет назад в поисках юридической литературы пришла переселенка Оксана Болотюк и осталась – здесь она оказывает правовую помощь.

«Здесь была такая надпись: "Дом книги на Донбассе важнее двадцати танков". И это меня задело. И я задумалась, а почему? Возможно, оно так и на самом деле и есть? Мы понимаем, что здесь живет этот дух украинства, который уже теряется на Донбассе. И мы понимаем, что и война к нам пришла недаром так как этот регион имеет очень большое российское влияние», – говорит Оксана.

Владимир считает, что оружие – не только книги, но и само украинское слово. Любовь к нему пытается привить посетителям. Например, предлагает за подарок прочитать на камеру украинские стихи. Таких видеозаписей сделал около сотни.