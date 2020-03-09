Зеленский рассказал о подготовке своего визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, украинско-американские отношения не зависят от предстоящих президентских выборов в США. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian, сообщает пресс-служба главы государства.

«У нас была одна встреча с президентом Трампом. Должен был быть мой большой визит в Вашингтон. Мне сказали, что он готовится. Мне очень трудно воспринимать, что "он готовится", потому что я человек четких сроков. Наши дипломаты с американскими дипломатами обсуждают этот вопрос. Подождем. Но я хочу, чтобы у нас была результативная встреча», – сказал Зеленский.

На вопрос, может, лучше с визитом подождать до итогов президентских выборов в США, президент Украины ответил следующее: «Нет, мне кажется, это не зависит от выборов. Я здесь очень благодарен США: у них две партии нас поддерживают. Они поддерживают Украину. Сегодня отношения между Америкой и Украиной настолько публичные, что, если будет какое-то изменение в этих отношениях – это однозначно все увидят. И это важно».

«Все месседжи от США, начиная от президента, партий, сенаторов, республиканцев, демократов, всех – проукраинские. Они действительно говорят о помощи, об увеличении военной поддержки. Поэтому я очень доволен, что столько внимания к Украине», – заявил Зеленский.