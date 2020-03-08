Работала воспитателем: Старобельск – единственный город на Луганщине, который возглавляет женщина

Старобельск – единственный город на подконтрольной украинской власти части Луганщины, который возглавляет женщина. Яна Литвинова победила здесь на внеочередных выборах в 2018 году и заняла пост городского головы.

«Я не скажу, что сейчас женщины страдают от явного прессинга со стороны мужчин. Но все-таки давление есть. Например, согласно статистике, в сельской местности женщины более активны и занимают высокие должности в сельсовете, на уровне города процент участия женщин в том же депутатском корпусе или в руководстве горсоветов уже меньше. А на областном и общегосударственном уровне женщинам, конечно, сложнее конкурировать с мужчинами», – сказала Литвинова.

Есть несколько причин, почему женщины менее конкурентны по сравнению с мужчинами на руководящих должностях. «Но главный аспект – финансовая составляющая. Женщине труднее найти деньги, чтобы реализовать себя, чтобы пробиться в политике или проявить себя на государственном уровне. Есть даже такое высказывание, что хорошая женщина-руководитель – это заместитель мужчины н руководящей должности. И это действительно так, ведь большинство женщин являются именно заместителями, а не первыми руководителями. Но это конкуренция, которая провоцирует нас, женщин, быть сильнее – это от нас требует не только работа, но и общество», – отметила мэр Старобельска.

Говоря о своем примере, Литвинова рассказала, что в 2015 году баллотировалась в депутаты городского совета, но о мэрстве она тогда не думала: «До 2015 года я была воспитателем в детском саду, работаю с 20 лет. В 2015-м у меня была вера в кандидата, который тогда баллотировался на пост городского головы Старобельска. И благодаря вере в его идеи я стала депутатом. Когда была депутатом, я не ощущала давления или неравенства между мужчинами и женщинами. Но потом меня избрали секретарем горсовета (мне тогда было 29 лет), и я поняла, какая это большая ответственность. И в 2018 году, когда у нас состоялись внеочередные выборы, у меня уже не было выбора, чтобы отстраниться от городских процессов и решила избираться на городского голову. Хотя мне говорили: куда ты идешь, зачем тебе все это и вообще – разве может воспитатель детсада возглавлять город? Но большинство громады на выборах меня поддержало».

Мэр отметила, что в работе с мужчинами были определенные сложности. «Мужчины женщин недооценивают. Мы, когда жмем руку мужчине, надеемся на то, что будем на равных "играть", но по мужским правилам. Но обычно, увы, мужчины отказываются от своих слов, обещаний – и это негативный фактор. Но все-таки молодая женщина, которая возглавляет город и понимает ответственность перед громадой и законом, – имеет право быть услышанной, и чтобы ее не воспринимали лишь по внешним признакам», – поделилась Литвинова.

Она отметила, что сейчас в Старобельском городском совете есть уполномоченный по вопросам гендерного равенства – эти функции выполняет секретарь горсовета, которая возглавляет группу по рассмотрению таких вопросов. В состав самой группы входят как мужчины, так и женщины. «Вопрос гендерного равенства – это же не только соотношение женщин и мужчин. Это понятие более широкое – это и равенство между возрастными группами, между маломобильными группами и активным населением и пр. Т.е. это равенство в целом каждого человека друг с другом… Работа по гендерному равенству у нас в Старобельске находится на начальном этапе, мы только начинаем разворачиваться. Потому что люди не привыкли выносить свои проблемы, есть стереотип, что, например, если есть проблемы в семье, то их не следуют выносить за границы семьи и обсуждать с иными людьми. Но мы работаем над направлением гендерного равенства», – пояснила Литвинова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»