Все режут и режут: На Луганщине завод разбирают на металлолом (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) завод «Пролетарий» разбирают на металлолом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Анатолий Рыжков.

«Завод "Пролетарий" все режут, и режут», – написал он.

«Так получилось, что узнал о вывозе с завода роликов под транспортерную ленту, предположительно из составного цеха, которые тупо привезли на приёмку металла, быстро взвесили и увезли. А приехав на точку увидел вот что: контейнера с завода, и вероятнее всего станки с завода, которые также быстро разбирали. Информация передана в полицию», – сообщил Рыжков.