RU
Все новости

Все режут и режут: На Луганщине завод разбирают на металлолом (Фото)

09.03.20 20:11
Фото: Facebook / Анатолий Рыжков
Фото: Facebook / Анатолий Рыжков

В Лисичанске (Луганская обл.) завод «Пролетарий» разбирают на металлолом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Анатолий Рыжков.

«Завод "Пролетарий" все режут, и режут», – написал он.

«Так получилось, что узнал о вывозе с завода роликов под транспортерную ленту, предположительно из составного цеха, которые тупо привезли на приёмку металла, быстро взвесили и увезли. А приехав на точку увидел вот что: контейнера с завода, и вероятнее всего станки с завода, которые также быстро разбирали. Информация передана в полицию», – сообщил Рыжков.

Фото: Facebook / Анатолий Рыжков

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк