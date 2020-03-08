На Донбассе автомобиль ВСУ обстреляли из ракетного комплекса

На Донбассе сегодня, 8 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений ВСУ, который двигался к позициям украинских военных, из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций трое наших защитников получили ранения», – говорится в сообщении.

«Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются», – сообщили в штабе ООС.

В ведомстве также проинформировали, что в течение текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» были зафиксированы три обстрела позиций ВСУ:

2 раза вблизи Опытного – из минометов калибром 82 мм – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки «Север»: вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем.