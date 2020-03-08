Суд в Гааге: Зеленский верит в справедливость по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что суд по делу об авиакатастрофе самолета MH17 установит справедливость и виновные понесут ответственность. Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 8 марта, на странице главы государства в Twitter.

«Совместно с партнерами украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», – написал Зеленский.

Как сообщалось ранее, накануне судебного процесса по делу о катастрофе самолета рейса МН17, который начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге рядом с посольством Российской Федерации.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.