Сводка из зоны ООС за 8 марта: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций:

2 раза вблизи Опытного – из минометов калибром 82 мм – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки «Север»: вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем.

В субботу, 8 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений ВСУ, который двигался к позициям украинских военных, из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский военный погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. Кроме того, во время обстрелов украинских позиций трое ранены трое бойцов ВСУ.

«С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», – информируют в штабе ООС.

В «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки зафиксировали 16 обстрелов своих позиций из РПГ / СПГ, АГС, минометов 82 и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БТР / БМП в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Красный Партизан, Жабичево, Спартак, Донецк («Вольво-центр», терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовской»), Петровское. Жертв среди мирных граждан нет.

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию событий не обнародовали.