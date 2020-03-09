Коронавирус: МИД Украины рекомендует воздержаться от посещения ряда стран

В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД Украины проинформировали, что соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещены на сайте ведомства.

«Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг", следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах», – говорится в сообщении.

«В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38 (044) 238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua», – информируют в МИД Украины.