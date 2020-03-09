В Луганске в районе школы произошло смертельное ДТП

В неподконтрольном украинским властям Луганске в районе одной из школ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 6 марта. «В районе школы №32 г. Луганска гражданин 1976 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Sprinter совершил столкновение с автомобилем АЗЛК-2901 под управлением гражданина 1960 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП водитель АЗЛК-2901 скончался на месте, пассажир этого автомобиля, гражданин 1987 года рождения госпитализирован с множественными телесными повреждениями», – сообщили в «полиции».