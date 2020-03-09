Дело МН17: Заседание суда сегодня пройдет в открытом режиме

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах состоится суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в небе над неподконтрольной украинской власти частью территории Донбасса. Председательствовать будут судья Хендрик Стейнгаюс. Двое судей – Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Все они голландцы, сообщает « Укринформ ».

Судебный процесс будет открытым. Слушания непосредственно в зале суда будут фиксировать пять камер, предусмотрена прямая трансляция. Процесс будет происходить на нидерландском и английском языках.

Для рассмотрения дела MH17 выбран судебный комплекс «Схипхол», который расположен примерно в 50 км от Гааги, его зарезервировали на год. Известен предварительный график слушаний: с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

Напомним, что судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Общей следственной группой с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков); генерал, а во время сбивания самолета полковник ГРУ Генерального штаба ВС РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый – украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Один из подозреваемых – подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.