«Хотелки» с минами: Какие переговоры с Россией по Донбассу опасны

Россия может использовать публичные заявления украинских политиков по Крыму в контексте переговоров по Донбассу в своих целях, чтобы ослабить позицию Украины на международном уровне. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Россияне – более циничны и прожженные в политических вопросах. Вот они начинают расставлять свои "хотелки", но "хотелки" с минами, которые могут сработать потом. Тут важно быть предельно осторожными, потому что речь идет, вроде бы, о хозяйственных вопросах, экономических, но у которых очень сильный политический подтекст, и контекст тем более», – отметил Фесенко.

«Тут может быть увязка с Донбассом – я не исключаю. То, о чем сказал Арахамия, уже может быть наша интерпретация того, что забрасывали россияне. Что мы ждем от них смягчения отношений, тогда и мы пойдем на встречу. Я бы публично советовал не идти на такие вещи. Не может быть авансовых уступок. Это было бы крайне ошибочно. Нельзя с Россией авансом идти на уступки», – убежден эксперт.

По его словам, подобные уступки крайне невыгодны Украине, поскольку со стороны России ответных уступок не будет или будут те, которые принципиально ситуацию по Донбассу не изменят.

«Только если Россия идет на встречные уступки, на какие-то принципиальные вещи, тогда можно обсуждать что-то взамен, или обговаривать режим, график взаимного движения на встречу друг другу в поиске компромисса», – считает политолог.

Он уверен, что сейчас по Донбассу украинским властям нужно прежде всего акцентировать внимание на прекращении огня, а с темой Крыма быть крайне острожными: «Будет реальное прекращение огня – тогда можно обсуждать и "формулу Штайнмайера", как ее закрепить в законе, и многие другие вещи. Не будет прекращения огня – можно будет только по обмену пленными обсуждать, потому что это – гуманитарная тема. Можно обсуждать вещи гуманитарного характера, не касающиеся самого процесса урегулирования. По Крыму нужно учитывать любой, даже хозяйственный шаг. Он должен оцениваться с точки зрения стратегических интересов, чтобы мы ненароком не признали российский статус Крыма».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV