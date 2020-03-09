Пропускают быстро: Ситуация в пунктах пропуска днем 9 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «12:44. Горловка на Бахмут – 9 машин»;

Дарья: «13:46. Горловка на проверку в Украину. Сейчас со стороны Украины на Бахмуте в Горловку на шлагбауме до 10 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Евгений: «11:48. Сейчас на Каргиле в Украину 5 машин, никогда такого не видел, обычно очень много»;

Катерина: «12:13. На Каргиле в 12:00 не было никого. Оба поста проехали за 40 минут»;

Алексей: «12:15. Каргил в Украину: 3 – льготы, 3 – общей»;

Антон: «12:18. По ходу не только в лесу что-то сдохло, но и лес пропал... :) Всегда бы так»;

Антон: «12:36. Каргил – 11 машин обычая, льгота – машин 5»;

«Катюшище»: «13:21. [Из Украины в Донецк на Марьинке]. Машин вообще нет»;

Олег: «13:23. [На Каргиле в Донецк]. Машин 10»;

Андрей: «13:30. Каргил в Украину – 15 машин, в Донецк – 10 машин, пропускают быстро!».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «12:01. На Еленовке в сторону Мариуполя 40 машин, в Донецк – никого»;

Владимир: «12:26. На Еленовке в Мариуполь – 20 [машин], до будки и внутри всё до блокпоста забито»;

Андрей: «12:47. Новотроицкое в Мариуполь – 10 машин»;

Светлана: «13:14. Новотроицкое на Донецк – пусто: и авто, и пешая очередь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.