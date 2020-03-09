В «ДНР» мужчину зарубили топором

На неподконтрольной украинским властям территории Новоазовского района Донецкой области задержали мужчину, совершившего убийство. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В Новоазовском районе сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 35-летнего мужчину, который во время конфликта, вспыхнувшего на фоне внезапно возникших неприязненных отношений, нанес местному жителю несколько даров топором. От полученных травм потерпевший скончался, действия злоумышленника подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие выходные в «ДНР» зарегистрировали 11 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 4 факта умышленного причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 2 грабежа, 1 хулиганство, 3 случая изъятия оружия и боеприпасов.