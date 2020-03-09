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В «ДНР» за хранение боеприпасов мужчине грозит до 4-х лет тюрьмы

09.03.20 20:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В одном из частных домов неподконтрольного украинским властям Докучаевска изъяли у мужчины обнаружили боеприпасы. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В ходе оперативно-профилактической отработки сотрудники сектора уголовного розыска Докучаевского ГО МВД ДНР изъяли у местного жителя 29 патронов калибра 5,45 мм, 12 патронов калибра 7,62 мм, и порох, которые злоумышленник хранил по месту жительства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за «незаконное» хранение боеприпасов мужчине грозит лишение свободы на срок до 4-х лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. (29,4 тыс. грн по курсу местного банка на 09.03.2020).

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