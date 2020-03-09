Детская моча и чеснок не спасут: ВОЗ развенчала мифы о борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе SARS-CoV-2. Рекомендации не верить в ложные мифы опубликованы на сайте организации, сообщает Hromadske.
Факты, которые развенчивают самые распространенные мифы:
- Коронавирус не передается через укусы комаров;
- Детская моча не является средством профилактики, она не убивает вирусы и бактерии;
- Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;
- Употребление кокаина не поможет защититься от SARS-CoV-2;
- Существует очень малая вероятность передачи коронавируса через предметы (например, монеты или банкноты), на такой поверхности вирус живет не более нескольких часов;
- Чеснок не поможет вам защититься от вируса SARS-CoV-2;
- Натирания рук кунжутным маслом также не поможет;
- Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус – для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;
- Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус SARS-CoV-2;
- На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;
- Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься от вируса SARS-CoV-2.
Кроме того, уточняется, что:
- Во время кашля и чихания коронавирус не разносится на расстояние 8 метров – капли, выделяемые в таких случаях, разлетаются на расстояние до 1 метра;
- Коронавирус не может разлетаться воздухом на большие расстояния – вирус имеет большую массу и поэтому не способен на это;
- Получать письма и посылки из Китая безопасно, вы не рискуете заразиться.
Также развенчивается заблуждение о вакцине и лекарствах. «Вакцины от пневмонии не защищают от китайского коронавируса, антибиотики также бессильны», – говорится в сообщении ВОЗ.
Напомним, что в ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска «Должанский», а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории «Л-ДНР».