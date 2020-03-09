Детская моча и чеснок не спасут: ВОЗ развенчала мифы о борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе SARS-CoV-2. Рекомендации не верить в ложные мифы опубликованы на сайте организации, сообщает Hromadske .

Факты, которые развенчивают самые распространенные мифы:

Коронавирус не передается через укусы комаров;

Детская моча не является средством профилактики, она не убивает вирусы и бактерии;

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;

Употребление кокаина не поможет защититься от SARS-CoV-2;

Существует очень малая вероятность передачи коронавируса через предметы (например, монеты или банкноты), на такой поверхности вирус живет не более нескольких часов;

Чеснок не поможет вам защититься от вируса SARS-CoV-2;

Натирания рук кунжутным маслом также не поможет;

Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус – для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;

Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус SARS-CoV-2;

На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;

Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься от вируса SARS-CoV-2.

Кроме того, уточняется, что:

Во время кашля и чихания коронавирус не разносится на расстояние 8 метров – капли, выделяемые в таких случаях, разлетаются на расстояние до 1 метра;

Коронавирус не может разлетаться воздухом на большие расстояния – вирус имеет большую массу и поэтому не способен на это;

Получать письма и посылки из Китая безопасно, вы не рискуете заразиться.

Также развенчивается заблуждение о вакцине и лекарствах. «Вакцины от пневмонии не защищают от китайского коронавируса, антибиотики также бессильны», – говорится в сообщении ВОЗ.

Напомним, что в ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска «Должанский», а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории «Л-ДНР».