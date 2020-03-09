В «ДНР» с женщины вместе с «порчей» сняли золото и лишили денег

В неподконтрольном украинским властям Кировске (после переименования – Крестовка, Донецкая обл.) женщина из-за мошенницы лишилась денег и золотых украшений на общую сумму около 40 тыс. руб. (14,7 тыс. грн по курсу местного банка на 09.03.2020). Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«28-летняя потерпевшая приехала в гости к родным и пошла прогуляться по городу. К ней подошла женщина с просьбой подсказать путь к одному из магазинов. Во время разговора злоумышленница сказала, что на потерпевшую навели "порчу", которую можно снять только в ходе проведения специального обряда. Доверчивая заявительница согласилась, после чего мошенница сообщила, что для проведения ритуала необходимо золотые украшения завернуть в денежные средства, которые есть с собой», – говорится в сообщении.

«Потерпевшая достала из кошелька денежные средства, сняла с себя золотые украшения, завернула их в деньги, а после в платок, после чего передала мошеннице для проведения "обряда". Аферистка провела несколько манипуляций и вернула сверток, заверив девушку, что "порча" снята. Мошенница также предупредила, что платок можно развернуть только спустя определенное время и в одиночестве, иначе "обряд" не подействует. Спустя указанное время девушка открыла сверток, однако не обнаружила там ни украшений, ни денег», – рассказали в «полиции».