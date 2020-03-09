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В Мариуполе женщина пыталась покончить с собой, прыгнув с моста

09.03.20 19:42
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В Мариуполе женщина пыталась покончить с собой, прыгнув с моста, но была спасена правоохранителями. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

«Вызов о попытке самоубийства поступил по адресу – улица Карпинского от прохожих. Уже через минуту полицейские прибыли на мост и увидели женщину в взволнованном состоянии. Там патрульными удалось уговорить последнюю не делать ошибку и перелезть обратно», – говорится в сообщении.

Уже в безопасном месте женщина рассказала, что пыталась свести счеты с жизнью из-за ссоры с любимым. Но после беседы с [патрульными] Сергеем и Александром пообещала оставить такие мысли. Инспекторы передали женщину медикам», – сообщили в полиции.

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