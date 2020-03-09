«Алкотест не пройден»: В центре Донецка «Тойота» врезалась в троллейбус (Фото)

«ДТП на Ленина, внедорожник въехал в тралик. Артема и Гурова, ДТП: крузак и троллейбус походу», – пишут дончане.

Горожане комментируют аварию, обсуждая ее причины:

Иван: «Мужик просто низкий. Выше руля ничего не видит»;

Владимир: «Ну, это надо суметь не заметить троллейбус белым днем. Наверное, ополченец очередной»;

Сергей: «Левая сторона притерта, вполне похоже,что тралик рулил с левого ряда в правый, как раненый олень, и не надо мне за дистанцию сейчас, в городе это абстрактное понятие»;

Александр: «Алкотест не пройден»;

Татьяна: «Может, человек по-другому тормозить не умеет».

Напомним, что вчера, 8 марта, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) маршрутный автобус врезался в осветительную опору.