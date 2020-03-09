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«Алкотест не пройден»: В центре Донецка «Тойота» врезалась в троллейбус (Фото)

09.03.20 11:43

В неподконтрольном украинской власти Донецке, рядом с пл. Ленина произошло ДТП – внедорожник врезался в троллейбус. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«ДТП на Ленина, внедорожник въехал в тралик. Артема и Гурова, ДТП: крузак и троллейбус походу», – пишут дончане.

Горожане комментируют аварию, обсуждая ее причины:

  • Иван: «Мужик просто низкий. Выше руля ничего не видит»;
  • Владимир: «Ну, это надо суметь не заметить троллейбус белым днем. Наверное, ополченец очередной»;
  • Сергей: «Левая сторона притерта, вполне похоже,что тралик рулил с левого ряда в правый, как раненый олень, и не надо мне за дистанцию сейчас, в городе это абстрактное понятие»;
  • Александр: «Алкотест не пройден»;
  • Татьяна: «Может, человек по-другому тормозить не умеет».

Напомним, что вчера, 8 марта, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) маршрутный автобус врезался в осветительную опору.

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