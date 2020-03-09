«Алкотест не пройден»: В центре Донецка «Тойота» врезалась в троллейбус (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке, рядом с пл. Ленина произошло ДТП – внедорожник врезался в троллейбус. Об этом пишут пользователи соцсетей.
«ДТП на Ленина, внедорожник въехал в тралик. Артема и Гурова, ДТП: крузак и троллейбус походу», – пишут дончане.
Горожане комментируют аварию, обсуждая ее причины:
- Иван: «Мужик просто низкий. Выше руля ничего не видит»;
- Владимир: «Ну, это надо суметь не заметить троллейбус белым днем. Наверное, ополченец очередной»;
- Сергей: «Левая сторона притерта, вполне похоже,что тралик рулил с левого ряда в правый, как раненый олень, и не надо мне за дистанцию сейчас, в городе это абстрактное понятие»;
- Александр: «Алкотест не пройден»;
- Татьяна: «Может, человек по-другому тормозить не умеет».
Напомним, что вчера, 8 марта, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) маршрутный автобус врезался в осветительную опору.