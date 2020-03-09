Дело МН17: Более 80 родственников погибших намерены добиться денежной компенсации

В ходе первого заседания по судебному делу об авиакатастрофе самолета МН17 на Донбассе более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнеры намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. Об этом сегодня, 9 марта, заявил председательствующий судья в окружном суде Гааги, передает «Интерфакс-Украина».

«На данный момент 49 человек (родственников погибших, – прим. ред.) высказали желание выступить в суде, 82 – обратиться к суду письменно, 84 – обратиться за денежными компенсациями», – сообщил судья.

Он проинформировал, что цифры не окончательны, так как не все родственники погибших определились со своей позицией.

Как сообщалось ранее, накануне судебного процесса по делу о катастрофе самолета рейса МН17, который сегодня, 9 марта, проходит в открытом режиме, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге рядом с посольством Российской Федерации.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.