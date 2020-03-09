Россия переправит больного с подозрением на коронавирус в «Л-ДНР»

В ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска «Должанский», а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО*. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

«По данным разведки, на территории Российской Федерации находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях», – говорится в сообщении.

«Вообще Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, которые получили жители неподконтрольной правительству Украины территории и какие привилегии ожидают "потенциальных россиян", но, в то же время, как видим, легко отказывается от своих "новоиспеченных граждан", тем самым еще раз показывая свое лицемерное лицо», – отметили в пресс-центре.

«Этот случай ярко свидетельствует и о неготовности страны-агрессора в случае обострения эпидемиологической обстановки взять под контроль ситуацию в связи с возможным распространением коронавируса даже на своей территории», – уточняется в сообщении.

Напомним, что в связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом.

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей