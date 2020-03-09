В Зайцево ранен мирный житель (Фото)

В Зайцево (Донецкая обл.) ранен мирный житель. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил на своей странице в соцсети «мэр» Горловки Иван Приходько.

«... ранение в живот получил мирный житель, ул Полетаева 140, 30.01.1964 года рождения. Состояние тяжелое», – заявил Приходько.

Он также разместил фото.

В соцсетях украинских пользователей также есть информация о ЧП. «В результате боевых действий ранен мирный житель 1964 г.р., пулевое проникающее ранение брюшной полости, повреждение внутренних органов, геморрагический шок тяжелой степени, состояние крайне тяжелое», – говорится в сообщении.