НВФ на Донбассе сбросили гранату с беспилотника

Неподалеку от Широкино (Донецкая обл.) по направлению из неподконтрольной украинской власти Саханки (Новоазовский район) незаконные вооруженные формирования (НВФ) использовали беспилотник, с которого сбросили гранату. Об этом сегодня, 9 марта, сообщается в сводке Минобороны.

В ней отмечено, что зафиксированы три провокации НВФ. «С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 пока зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Так, в 08.40 утра, со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск у Орехова. Далее, в 11.00 враг применил минометы калибра 82 мм в районе Зайцево, с расходом четырех боеприпасов. Кроме того, неподалеку Широкино по направлению Саханка оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17», – говорится в сообщении.

Напомним, что в прифронтовом Зайцево (Донецкая обл.) сегодня, 9 марта, был ранен мирный житель.