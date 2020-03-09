Ни один подозреваемый по делу MH17 в суд не явился

По делу сбитого самолета рейса МН17 в небе над неподконтрольной украинской власти частью территории Донецкой области ни один из обвиняемых не явился в суд. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс, пишет « РБК – Украина ».

Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР». Как отмечается, будут присутствовать только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова.

Также судья Стейнхаюс объявил, что в случае, если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие.

Судья констатировал отсутствие на заседании обвиняемого Олега Пулатова, а также то, что он знал о выдвинутых ему обвинениях и начале судебного процесса – следовательно сознательно решил не появляться в суде. Его интересы в процессе будут представлять двое нидерландских адвокатов, полномочия которых были подтверждены судом.

Напомним, что сегодня, 9 марта, в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнеры намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.