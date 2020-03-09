Проверки на границах: В Украине утвердили новый план борьбы с коронавирусом COVID-19

Кабинет министров утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и поручил министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти осуществить ряд мероприятий. Об этом сегодня, 9 марта, сообщила пресс-служба правительства.

План был утвержден на заседании правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса COVID-19, которое провел премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, руководители соответствующих ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств, необходимых для пополнения госрезерва.

Премьер-министр поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты.

Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также поручил предусмотреть осмотр медработниками и/или работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

До 11 марта МЗ и Министерство финансов обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе SARS-CoV-2.