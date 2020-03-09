Прокуратура Нидерландов: Члены «ДНР» не могут прятаться за правилами войны

То, что на территории Донбасса в 2014 году, велись боевые действия, не мешает преследовать членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в суде, считает прокуратура Нидерландов. Об этом из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания по делу MH17, сообщает « Европейская правда ».

Прокурор Вард Фердинандюсс считает, что членам НВФ, причастным к сбитию авиалайнера, «не удастся спрятаться за законами войны», поскольку они не проводили законную военную операцию.

Таким образом прокуратура пыталась помешать вероятной линии защиты о том, что членов НВФ нельзя судить по уголовному праву, а взамен их действия подпадают под так называемое международное гуманитарное право – то есть под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.

Члены «ДНР» не соответствуют требованиям международного гуманитарного права, пояснил Вард Фердинандюсс, поскольку они не представляют армию любого суверенного государства. «Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане», – пояснил прокурор.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.