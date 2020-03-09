На Донетчине НВФ с помощью беспилотника атаковали медицинский автомобиль ВСУ (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил (ООС) вблизи Гнутово (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 9 марта, сообщил пресс-центр ООС.

«Противник предпринял коварный обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал», – говорится в сообщении.

«Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями Российской Федерации всеми правилами международного гуманитарного права по ведению боевых действий. Таким образом, российские оккупанты показательно поставили себя вне международных законов», – отмечается в сообщении ООС.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Широкино (Донецкая обл.) по направлению из неподконтрольной украинской власти Саханки (Новоазовский район) незаконные вооруженные формирования (НВФ) использовали беспилотник, с которого сбросили гранату.