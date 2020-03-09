Надо говорить не о закрытии шахт, а о развитии угольных регионов, – Шмыгаль

Правительство должно вести речь не о закрытии шахт, а о развитии угольных регионов. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает «».

«Мы не говорим о закрытии шахт. Мы должны говорить о развитии угольных регионов. Пока я как руководитель правительства не имею ответа, где (шахтерам, – прим.) работать, мы не будем вести разговор о закрытии шахты», – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что шахты, где выработка подходит к концу, будут закрываться естественным образом. Таких шахт пока немного, но их количество со временем будет увеличиваться. «Если шахта является перспективной, если есть возможность добывать украинский угль для украинских станций, мы вообще не ведем речь о закрытии. 33 государственные шахты. Есть, конечно, перспективные, есть, естественно, неперспективные, которые работают 50-60 лет», – добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что на государственных шахтах Украины добыча угля уменьшилась почти вдвое, в то же время дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 раза.