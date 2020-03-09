В суде по МН17 рассказали, что будет, если появятся новые подозреваемые

В случае, если прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения другим подозреваемым в катастрофе «Боинга» рейса MH17, суд будет решать, будут ли эти люди проходить в нынешнем судебном процессе или это будет отдельный процесс. Об этом сегодня, 9 марта, на брифинге по окончанию судебного заседания сказала пресс-судья Окружного суда Гааги Йоланде Вэйнобел, сообщает « РБК – Украина ».

По ее словам, тем трем обвиняемым, которые решили не появляться в суде, государственный защитник предоставляться не будет. Вэйнобел добавила, что с начала следующей судебной сессии, с 8 июня этого года, защита также сможет подавать ходатайства и возражения, к примеру, о проведении дополнительных расследований обстоятельств дела.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд. При этом прокуратура Нидерландов считает, что тот факт, что на территории Донбасса в 2014 году, велись боевые действия, не мешает преследовать членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в суде.