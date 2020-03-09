В Китае сделали прогноз об окончании распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает со ссылкой на китайские СМИ « РБК – Украина ».

По его словам, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может «переместиться с экспорта на импорт». «По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, – прим.) на импорт», – заявил он.

Напомним, что Кабинет министров утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и поручил министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти осуществить ряд мероприятий.