Дело Маркива: В Италии заблокировано рассмотрение апелляции нацгвардейца

В Италии заблокировано начало апелляционного процесса в отношении украинского военного Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к гибели на Донбассе в 2014 году итальянского журналиста и российского переводчика. Об этом сообщили адвокаты нацгвардейца, передает «Радио Свобода».

Из-за эпидемии COVID-19 в Италии правительство постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта.

Кроме того, регион Ломбардия и его центр Милан, где суд присяжных должен был рассматривать апелляционную жалобу по делу Маркива, с 8 марта объявлены карантинной «красной зоной». Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без крайней необходимости.

«Нельзя ничего сказать, потому что на апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому из-за ограничительных мер процесс заблокирован», – сообщила Донателла Рапетти, одна из адвокатов нацгвардейца Маркива.

По ее словам, рассмотрение апелляционного дела может состояться в июне, но все зависит от ситуации вокруг эпидемии коронавируса.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка (под Славянском на Донетчине) под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 год cуд присяжных города Павия (Италия) приговорил его к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста и российского переводчика. В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда, рассмотрение которой планируется весной 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива. В данное время он отбывает наказание в тюрьме близ Милана.