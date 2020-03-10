Отставка правительства чревата для населения серьезными последствиями

Отправленный в отставку и теперь уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук выступил с обращением к украинцам, в котором посетовал, что много реформ и изменений его правительство не успело провести. «Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу. За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений, но много чего мы просто не успели», – сказал он.

Какие же изменения, напрямую касающиеся простых украинцев, предыдущее правительство, «руководствуясь ценностями украинского народа», наметило, но не успело реализовать? И, может быть, оно и к лучшему, что оно не успело?

Автоматическая индексация пенсий?

Первое, что сразу обращает на себя внимание, в этой связи, это – индексация пенсий. Как известно, еще в конце сентября прошлого года глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в результате индексации в марте 2020 года пенсии вырастут на 12-13%. Это повышение пенсий должно было коснуться более 10 млн украинских пенсионеров.

«Повышение пенсий будет, в марте мы будем ее индексировать. Парламент дал установку правительству решительно преодолеть разницу между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власть должна обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции», – сообщила она тогда.

Нет необходимости долго рассказывать о том, как живут украинские пенсионеры. В феврале теперь уже бывший первый заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что 82,7% украинских пенсионеров живут на пенсию ниже реального прожиточного минимума. Поэтому повышения пенсий в Украине под любым соусом, безусловно, жизненно важная вещь.

Примечательно, что, индексация пенсий с 1 марта 2020 года должна была произойти автоматически. Такое правило своим постановлением ввело предыдущее правительство Владимира Гройсмана. Однако, правительство Алексея Гончарука решило ситуацию переиграть.

В последних числах февраля нынешнего года пресс-секретарь Пенсионного фонда Анна Швец внезапно сообщила, что обещанного повышения (путем индексации) пенсии с 1 марта, видимо, не будет. «Должно быть соответствующее распоряжение правительства на этот счет, а его пока нет. Пенсионный фонд уже подал все расчеты в Минсоцполитики и оно должно было подготовить соответствующий проект правительственного постановления, но…»

А вскоре все сомнения по этому поводу развеял и сам Алексей Гончарук, заявивший, что индексация пенсий переносится на более поздний срок. «Принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время. В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», – заявил он.

Детали раскрыла министр социальной политики его правительства Юлия Соколовская. «Индексация пенсий – это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Но сроки индексации определяет Кабмин. Наше правительство запланировало его на… сентябрь», – сообщила она.

Таким образом, индексация пенсий откладывалась как минимум до осени. А как максимум – ….

Деньги обещают найти

Логику действий правительства нетрудно было понять. Чем раньше запускается процесс индексации пенсий, тем больше денег получат украинские пенсионеры. Но и тем больше денег тратит правительство из госбюджета. И наоборот, чем дольше правительство будет тянуть с проведением индексации, тем больше бюджетных денег оно сэкономит на пенсионерах.

Случившаяся 4 марта нынешнего года отставка правительства Алексея Гончарука украинскими пенсионерами в свете всего вышесказанного была воспринята довольно оптимистично. Причины – вполне очевидны. Если правительство, которое отказалось (пусть и временно) повышать пенсии, уходит в отставку, то всегда есть возможность, что новое правительство передумает.

Новый премьер Денис Шмыгаль сразу заявил, что правительство гарантирует индексацию пенсий в нынешнем году и найдет для этого средства. А новый министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что работа по индексации пенсий в правительстве начнется с 1 апреля текущего года. Это означает, что существуют неплохие шансы, что сама индексация пенсий случится раньше, чем наступит сентябрь. И это уже хорошо. Впрочем, это – теория. Что будет на практике, покажет время.

Почти сотня законопроектов стала макулатурой

Еще одно «изменение», которое продвигало правительство Алексея Гончарука и которое нельзя не отметить в связи с его отставкой, это то, что из Верховной Рады после отставки были немедленно отозваны все законопроекты, инициированные этим правительством. По данным Комитета избирателей Украины, за время своей работы, правительство Алексея Гончарука внесло 128 законопроектов, из которых законами стало только 25. Львиная доля остальных проектов была отозвана.

Как известно, согласно регламенту Верховной Рады, законопроекты правительства, не прошедшие первое чтение до его отставки, снимаются с рассмотрения и считаются отозванными. Новое правительство может подать эти отозванные проекты заново в течение месяца после получения им полномочий.

Таким образом, отозванными оказался целый ряд законопроектов. Большая часть из них – чисто технические документы, от которых простым украинцам, по большому счету, ни холодно, ни жарко. Однако, есть и исключения.

В качестве одного из таких исключений можно выделить проект нового Трудового кодекса, официально именуемый Законом Украины «О труде». Это был тот самый проект, который, согласно заявлению Международной конфедерации профсоюзов, нарушал сразу несколько ее конвенций.

Правительство против работников

Ключевым слоганом проекта закона «О труде» стала знаменитая фраза Алексея Гончарука: «Сейчас взять человека на работу – то же самое, что его усыновить, так как проще развестись, чем кого-то уволить». Таким образом, ключевым моментом нового проекта стало упрощение увольнения работников по желанию работодателя. Сейчас для увольнения такого желания мало, нужны основания. Причем, веские.

27 декабря прошлого года правительство одобрило проект закона «О труде». На следующий день он был зарегистрирован в Верховной Раде под №2708. Международная конфедерация профсоюзов сразу предъявила целую серию претензий к правительственному законопроекту о труде. Кроме существенного упрощения процедуры увольнения работника практически в любой момент без серьезных причин, критику конфедерации вызвали:

отмена социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми;

приравнивание сверхурочной работы к норме со снижением в 5 раз размера оплаты за такую работу;

введение краткосрочных индивидуальных трудовых договоров и договоров с нефиксированным рабочим временем;

перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

Кроме того, Международной конфедерации очень не понравилось, что правительство свои проектом фактически узаконивало… ликвидацию профсоюзов в Украине. «Правительство Украины выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств», – заявила по поводу нового законопроекта генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.

Некоторые украинские эксперты были куда жестче в оценках и назвали законопроект введением рабовладельческого строя в Украине.

Увольнение от слова воля?

Как уже было сказано, основные усилия в правительственном проекте закона «О труде» были направлены на облегчение увольнения работников. По проекту правительства, работодатель мог держать работника на краткосрочном (до 2 месяцев) договоре неограниченное время, все время имея возможность не продлить его без объяснения причин.

Увольнение других категорий работников также не создавало серьезных проблем работодателю. Для увольнения достаточно было заблаговременно уведомить работника о таком намерении. Срок уведомления зависит от стажа работы работника (максимум – 90 дней), но его можно сократить отступными в виде двойного оклада. В качестве причины увольнения может фигурировать формулировка «утрата доверия» или «разглашение коммерческой тайны» (к примеру – размера своей зарплаты).

Также в законопроекте 8-часовой рабочий день фактически отменен. А перерыв между рабочими сменами сокращен с 24 до 12 часов (на сон). Впрочем, в документе сохранена норма как 40 часовая рабочая неделя. Все что, работник работает сверх того – сверхурочная работа.

Причем, правила такой сверхурочной работы существенно меняются. Оплата сверхурочно отработанного времени снижена с 200% до 120% обычной ставки. Однако, если необходимость работы сверх 40 часов в неделю предусмотрена в трудовом договоре, то оплата за такую переработку будет обычной…

Это далеко не все «перлы» законопроекта правительства Алексея Гончарука о труде. Там есть законный досрочный отзыв из отпуска, если в этом есть необходимость у работодателя, полное отсутствие льготных отпусков и т.д.

Примечательно, что даже министерство юстиции в своем заключении, разгромило законопроект своего же правительства в пух и прах. «Проект не отвечает Конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека», – резюмировали там. Однако, правительство не стало отзывать свой законопроект. Для его отзыва из парламента понадобилась отставка самого правительства.

Нетрудно заметить, что только двумя вышеуказанными действиями правительство Алексея Гончарука серьезно «достало» львиную долю населения Украины. И пенсионеров, и работающих. И в этом смысле население страны довольно трудно упрекнуть в том, что оно по поводу того, что правительство много чего не успело, скорее испытывает удовлетворение, чем сожаление.