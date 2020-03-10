НВФ «Л-ДНР» за месяц задержали 13 человек, – правозащитники

В течение февраля на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «Л-ДНР» были задержаны 13 человек. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«По нашей информации, полученной от родственников задержанных, в период с 31 января по 1 марта 2020 года на территории ОРДЛО были задержаны 13 человек, из них 5 человек были задержаны в ОРЛО и 8 человек – в ОРДО, из них трое женщин», – говорится в сообщении организации.

Также правозащитники располагают информацией, что НВФ «Л-ДНР» за февраль-март 2020 года приговорили к лишению свободы следующих граждан Украины:

Попову Алевтину Анатольевну – к 12 годам лишения свободы за т.н. «государственную измену ЛНР»;

Григорова Анатолия Григорьевича – к 12 годам лишения свободы за якобы «шпионаж» против «ЛНР»;

Подвезко Павла – в «ДНР» приговорили к 14 годам лишения свободы за якобы «шпионаж» в пользу Украины;

двоих мужчин приговорили к 8 годам 6 месяцам и 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против НВФ «ЛНР» и якобы «государственную измену ЛНР».

Кроме того, в «ДНР» по подозрению за «шпионаж» в пользу Украины были задержаны Отверткин Александр Николаевич, 1975 года рождения, и Парфенюк Дмитрий Александрович, 1989 года рождения.

«При незаконном лишении свободы граждан Украины и их допросах НВФ "ЛНР" и "ДНР" применяют пытки и физическое воздействие, не предоставляют адвокатов в первые недели и месяцы задержания, т.н. адвокаты "ЛНР" и "ДНР" начинают работать после того, как человек дал показания против себя или своих близких», – отмечают правозащитники.

Напомним, по данным Восточной правозащитной группы, в декабре 2019 года по подозрению в «шпионаже» на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей были задержаны 11 человек.