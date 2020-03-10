Россия готовится забрать часть территорий Донбасса, – Климкин

Зачистка в «ДНР» украинского языка, выдача российских паспортов на фоне обсуждения поправок в конституцию РФ – это свидетельства того, что Россия намерена забрать неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Так называемый народный совет так называемой "ДНР" принял решение о зачистке украинского языка – он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории, независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта», – считает Климкин.

В качестве доказательств такой подготовки экс-глава МИД приводит выдачу российских паспортов, принятие решения о якобы границах «ДНР» в пределах Донецкой области, зачистку сознания жителей неподконтрольных территорий.

«Это все один план. А новые поправки в конституцию РФ это легитимизируют. Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ», – отмечает Климкин.

Он также добавил, что в урегулировании конфликта на Донбассе обязательно участие ЕС. «Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются. Если ЕС хочет прогресса по Донбассу – пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте», – резюмировал экс-министр.

Напомним, 6 марта «народный совет ДНР» решил, что единственным «государственным» языком является русский. Как утверждают в «ДНР», «парламентарии» рассмотрели изменения в «статью» 10 «конституции», которые были предложены «главой ДНР» Денисом Пушилиным.