НВФ обстреляли поселок на Донетчине: Повреждены 8 домов (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) на весенние праздники прицельными огневыми ударами из гранатометов различных систем обстреляли дома мирных жителей прифронтового поселка Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате обстрелов повреждения получили 8 домов, которые находятся на ул. Вишневой. В домах ударной волной выбиты окна, кровли крыш посечены осколками.

Кроме того, в одном из домов вследствие попадания осколков возник пожар, который был вовремя локализован и ликвидирован военнослужащими подразделения Объединенных сил и представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Никто из жителей поврежденных домов не пострадал.

В штабе подчеркнули, что НВФ сознательно вели огонь на поражение по домам мирного населения.