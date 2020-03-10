«Жигулевское», «Гуси-лебеди» и «Чивас»: Какой алкоголь продают в центре Донецка (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», прогулялся по центру города и показал цены на алкоголь.

Мужчина прошел по бульвару Пушкина. Он обратил внимание, что у ресторана RedCups припаркованы авто Mercedes, Range Rover, Volkswagen. В самом ресторане заняты все столики.

Летние площадки развлекательные заведения на бульваре еще не открывали.

«Виконста» напомнил, что в Донецке подорожал алкоголь, также поднялась стоимость проезда в троллейбусах-трамваях. Он продемонстрировал цены на алкогольные напитки в супермаркете «Обжора».

В частности, поллитровая бутылка пива стоит:

«Белый медведь» – 35 руб. (13 грн по местному курсу на 10.03.2020);

«Кружка свежего» – 39 руб. (14 грн);

«Жигулевское» – 39 руб. (14 грн).

Безалкогольное пиво продают по 41 руб. (15 грн). Слабоалкогольные напитки – от 99 руб. (36 грн).

Цены на водку:

«Явора» (1 л) – 200 руб. (74 грн);

«Беленькая» – 168 руб. (62 грн);

«Столичная» – 286 руб. (105 грн);

«Гуси-лебеди» (0,7 л) – 202 руб. (74 грн);

«Белая верба» (0,5 л) – 120 руб. (44 грн).

Шампанское «Новый свет» стоит 625 руб. (230 грн), коньяк «Старый Кахети» 4 звезды – 545 руб. (200 грн); «Бехеровка» – 1355 руб. (498 грн); «Мартини» – 819 руб. (301 грн); виски «Чивас» – 5459 руб. (2007 грн).

Также дончанин прошелся к центральной площади. Он рассказал, что билеты в Драмтеатр нужно заказывать за месяц-полтора. «Очень проблемно достать билеты на различные спектакли», – сказал житель Донецка.

Кроме того, «Виконста» показал репертуар театра на май 2020 года.