Суд по делу MH17: В Украину из России отправляли два «Бука»

Обвинение по делу о катастрофе МН17 заявило, что в Украину из России в 2014 году отправили минимум 2 установки «Бук», но одна из них по дороге сломалась, передает «ВВС Украина».

В 2018 году группа Bellingcat сообщила, что транспортировкой «Бука», из которого сбили пассажирский самолет, занимался офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Олег Иванников.

Однако на первом заседании суда по делу MH17 в Нидерландах, которое состоялось 9 марта, прокуроры заявили, что «Бук», передвижение которого контролировал Иванников, на самом деле просто не доехал до неподконтрольных украинскому правительству территорий на Донбассе. А «Бук», который сбил самолет, – это другая зенитно-ракетная установка.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет, летевший рейсом МН17, сбила ракета «земля-воздух», которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» вблизи города Снежное.

Следственная группа уверена, что «Бук» привезли в Украину из России. Москва отрицает причастность к катастрофе.

Обвиняемыми по делу являются три гражданина России и один – Украины. Речь идет о старшем офицере ГРУ армии России (в отставке) Сергее Дубинском, подполковнике запаса ВДВ России Олеге Пулатове, командующем «разведподразделением ГРУ ДНР» Леониде Харченко, который является гражданином Украины, и Игоре Гиркине (Стрелкове), который тогда возглавлял «министерство обороны ДНР».

Прокуратура Нидерландов обвиняет их в причастности к убийству 298 человек. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко их не комментировал.

«Во время допроса украинских авиадиспетчеров никто не спросил, почему воздушное пространство над Украиной не закрыли и не проверяли, кто принял это решение. Почему следствие не расследовало этот вопрос?» – заявил адвокат одного из обвиняемых Пулатова.

По мнению прокуроров, случай MH17 очень отличается от других событий, когда сбивали самолеты. Основное отличие заключается в том, что российский «Бук» изначально не должен был оказаться в Украине. Таким образом, сбитый самолет является следствием преступного деяния.

«Суд не будет рассматривать вопрос, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство. Какой бы ни был ответ на этот вопрос – это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету от ответственности», – заявили прокуроры.

В суде объявили, что следствие приняло во внимание, проанализировало и приобщило к делу все материалы, ранее предоставленные российской стороной, а также заявления, которые озвучивали на пресс конференции.

Сторона обвинения отметила, что журналисты и активисты сделали огромный вклад в расследование трагедии. Некоторые из них «рисковали, чтобы обнародовать правду».

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд. При этом прокуратура Нидерландов считает, что тот факт, что на территории Донбасса в 2014 году велись боевые действия, не мешает преследовать членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в суде.