Причастные к катастрофе MH17 на Донбассе участвовали в аннексии Крыма

Василий Геранин, который был идентифицирован СБУ как полковник ГРУ вооруженных сил РФ и который фигурировал в опубликованных спецслужбой аудиозаписях о катастрофе Боинга MH17 на Донбассе, руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае в марте 2014 года. Об этом «Радио Свобода» рассказал офицер ВМС Украины Сергей Гундер, который в 2014 году был начальником штаба указанной воинской части.

«Приехал к части на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданском. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он же команды и отдавал своим людям», – рассказал Гундер.

Также, как сообщил военный, вместе с Гераниным в захвате воинской части принимал участие бывший командир незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе Игорь Безлер. Еще в день падения Боинга MH17 17 июля 2014 года СБУ опубликовала аудиозаписи переговоров НВФ, касающиеся катастрофы. На одной из этих записей, фигурируют Василий Геранин и Игорь Безлер. В частности, по версии СБУ, в опубликованных переговорах можно услышать, как Игорь Безлер отчитывается перед Гераниным о сбивании Боинга MH17.

Судя по аудиозаписи, разговор состоялся через полчаса после падения лайнера. По данным Службы безопасности Украины, полковник ГРУ Василий Геранин на тот момент курировал Игоря Безлера.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд. При этом прокуратура Нидерландов считает, что тот факт, что на территории Донбасса в 2014 году, велись боевые действия, не мешает преследовать членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в суде.