В ОБСЕ рассказали подробности ранения мужчины на неподконтрольной Донетчине

У неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) мужчина получил пулевое ранение. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 9 марта.

Команда СММ уточняла информацию о 60-летнем мужчине, получившем пулевое ранение вблизи неподконтрольной Еленовки, что в 23 км к юго-западу от Донецка.

7 марта мужчина сообщил Миссии по телефону, что 28 февраля он возвращался на мини-фургоне из подконтрольных правительству районов. По его словам, мини-фургон остановился возле блокпоста незаконных вооруженных формирований у Еленовки, поскольку водитель менял номерные знаки. В это время он услышал взрыв поблизости, а также удар по внешней обшивке мини-фургона, после чего понял, что получил ранение нижней части левой ноги.

В тот же день медработники в больнице в Донецке рассказали СММ, что 28 февраля к ним поступил 60-летний мужчина с ранением мягких тканей нижней части ноги (ранения не представляли угрозы для жизни). Медработники также сообщили, что у мужчины в носке они нашли пулю.