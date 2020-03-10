Цены вырастут: В «Л-ДНР» показали курс валют в обменниках (Фото)

На временно неподконтрольных украинским властям частях Донецкой и Луганской области значительно изменился курс валют. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

Так, по словам местных жителей, 9 марта в Донецке в обменниках доллар покупали по 65 руб., продавали по 73 руб. Гривну в Донецке можно было купить по 2,92 руб., продать по 2,55 руб.

В Горловке местные жители показали курс валют в обменниках в районе рынка «Александрия» и в районе торгового центра «Пассаж». Разница между покупкой и продажей также большая.

Доллар продавали по 75 руб., покупали по 65 руб., гривну продавали по 2,85 руб., покупали по 2,6 руб. («Пассаж»). В районе «Александрии» доллар продавали и покупали по такой же цене, гривну продавали по 2,85 руб., покупали по 2,65 руб.

В Луганске доллар покупали по 68, продавали по 80 руб. Гривну при этом можно было приобрести по 30 руб., продать по 2,65 руб.

Местные жители обратили внимание на большую разницу между покупкой и продажей. Также люди уверены, что подорожание доллара повлечет за собой рост цен.

Сегодня, 10 марта, в «ДНР» в «центральном республиканском банке» установлен курс 67,5 руб. за доллар, 2,72 за гривну. В «ЛНР» в «госбанке» курс такой же.