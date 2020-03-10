На Донетчине женщина упала в 6-метровую канаву

В Соледаре (Донецкая обл.) женщина упала в канаву глубиной 6 метров. Происшествие произошло в понедельник, 9 марта. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«9 марта в 18:44 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на ул. Парижской Коммуны в г. Соледар Донецкой области. Женщина упала в канаву глубиной 6 м и нуждалась в медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью пожарного пояса, медицинских носилок и спасательной веревки достали пострадавшую женщину из канавы и перенесли ее к автомобилю «скорой». Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Бахмутской больницы интенсивного лечения.