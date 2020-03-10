RU
Все новости

«Из Новотроицка в Донецк пусто»: Ситуация в пунктах пропуска утром 10 марта

10.03.20 09:27
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 10 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 22,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 6085 человек и 845 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 5515 человек и 1020 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 5020 человек и 1055 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 1225 человек и 485 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 4750 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 25/30;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/50;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Наталия: «5:48. Каргилл. Общая со спуска с моста на 6:30 (по местному времени, – ред.)»;
  • Евгений: «5:58. А льгота?»;
  • Наталия: «6:20. По количеству не знаю. Но посмотрела, она чуть меньше общей. Но не намного».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Данил: «7:27. Еленовка в Украину. Больше 100 машин»;
  • Лариса: «8:12. Из Новотроицка в Донецк пусто».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • «Сэр»: «7:51. Станица в Украину. Луганская сторона – "сквозняк", на украинской стороне – полный металлический навес. Пропускают довольно живенько. Для интересующихся – температуру меряют, но все быстро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк