Браконьеры и свалки мусора на берегах: В «ДНР» показали Ханженковское водохранилище (Фото)

В «ДНР» на Ханженковском водохранилище промышляют браконьеры, а на берегах – мусорные свалки. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Водохранилище расположено в районе Макеевки. На нем живут лебеди, на берегах – весенние цветы. При этом стихийные мусорные свалки стали постоянной частью пейзажа.

Как сообщается в сюжете, специалисты «отдела государственного экологического контроля» провели плановый рейд на водохранилище. По их словам, на берегах регулярно проводятся субботники, чаще всего – со стороны Зуевского регионального ландшафтного парка. Однако и рыбаки, и отдыхающие все равно оставляют много мусора. Участники рейда уверили, что обратятся по этому вопросу в «администрацию» города.

В водоеме можно ловить рыбу. При этом во время рейда экологи обнаружили нарушителей. В частности, 2-е мужчин осуществляли лов рыбы запрещенными способами: спиннингом с крючком-«багром» и сетями-дорожками. У рыбаков-нарушителей экологи забрали рыбу, которую впоследствии отпустили в воду, конфисковали орудия лова, а также выписали рыбакам штраф.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube