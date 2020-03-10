Сводка из зоны ООС за 9 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 9 марта в результате обстрелов со стороны противника 1 украинский военнослужащий получил боевые травмы. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Широкино и Гнутово – с БПЛА противник сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17;

неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

рядом с Орехово – из миномета калибром 120 мм;

вблизи Зайцево – из миномета калибром 82 мм;

неподалеку Водяного – из миномета калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета;

в районе Новолуганского, Луганского и Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что противник совершил обстрел санитарного автомобиля: с помощью беспилотных летательных аппаратов были сброшены 2 заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства с маркировочными эмблемами Красного Креста.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 16 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 46 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, Старомихайловка, шахты "Трудовская", села Спартак и район аэропорта ("Вольво-центр"), на горловском направлении – районы поселков Байрак, Зайцево, Крутая Балка, шахты им. Изотова. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В Зайцево был ранен мирный житель».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».