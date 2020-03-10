Не успели ознакомиться: Адвокаты обвиняемых по делу МН17 выступят в суде в июне

Защита обвиняемых по делу МН17 будет выступать в суде с 8 июня. До этого адвокаты должны успеть ознакомиться с материалами дела. Об этом сообщила судья Йоланде Вейннобел, ответственная за работу со СМИ в деле МН17, передает «Hromadske».

По ее словам, адвокаты защиты обвиняемых пока не успели изучить материалы дела.

«Уже согласовано, что 8 июня будет говорить защита. Но пока мы знаем, что они до сих пор не ознакомились со всеми материалами дела, потому что не было времени – как раз теперь этого времени будет достаточно. Но также вероятно, что у них будут какие-то замечания к расследованию», – рассказала Вейннобел после завершения первого дня слушаний в судебном комплексе Схипхол возле Амстердама.

Обвиняемыми по делу являются три гражданина России и один – Украины. Речь идет о старшем офицере Главного разведывательного управления РФ (в отставке) Сергее Дубинском, подполковнике запаса ВДВ России Олеге Пулатове, командующем «разведподразделением ГРУ ДНР» Леониде Харченко, который является гражданином Украины, и Игоре Гиркине (Стрелкове), который тогда возглавлял «министерство обороны ДНР».

В процессе формально участвует только один из 4-х обвиняемых – Олег Пулатов. Двое его адвокатов присутствовали в первый день слушаний в зале суда.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд. При этом прокуратура Нидерландов считает, что тот факт, что на территории Донбасса в 2014 году велись боевые действия, не мешает преследовать членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в суде.