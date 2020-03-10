Донетчина в огне: За сутки спасатели погасили более 60 пожаров

За минувшие сутки спасатели Донетчины ликвидировали 62 пожара. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Теплая солнечная погода и отсутствие осадков способствуют возникновению многочисленных пожаров на открытых территориях. Так, только за прошедшие сутки в Донецкой области возникли 62 пожара, подавляющее количество которых – это возгорание сухой травы и мусора. Следует отметить, что подобные пожары довольно опасны как для окружающей среды, так и для имущества граждан», – говорится в сообщении.

Наиболее масштабными были возгорание в пгт Дробышево (Лиманский р-н), где огонь уничтожил сухую траву на площади 1 га, в г. Соледар (Бахмутский р-н) – 2 га сухой травы, в окрестностях Краматорска огнем уничтожен 1 га остатков сухой растительности.

«Специалисты Службы спасения отмечают, что чаще всего к пожарам на открытых территориях приводит неосторожное обращение с огнем. Именно поэтому спасатели призывают не провоцировать пожары в природных экосистемах и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара немедленно вызвать Службу спасения по телефону "101"!», – отметили в пресс-службе.