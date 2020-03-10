«Даже опера были в шоке»: В Луганске жестоко расправились с семьей ювелиров

В неподконтрольном украинским властям Луганске 7 марта была жестоко убита семья владельцев ювелирного магазина «Изумруд». Это нападение на ювелиров – уже третье подобное преступление в городе за несколько последних месяцев. О подробностях убийства луганчане сообщили в соцсетях.

Как рассказывают люди, 7 марта директор ювелирного магазина «Изумруд» Галина О. не вышла на работу. Женщина не отвечала на звонки, из-за чего охранник и сотрудница магазина поехали к ней домой, на ул. Братьев Палкиных. На пороге дома приехавшие увидели ее мужа, лежащего в луже крови, и вызвали «полицию».

«Даже опера были в шоке от увиденного. На месте происшествия были обнаружены тела Ивана О. (муж Галины), Галины О., Натальи С., и Никиты С., с огнестрельными ранениями (стреляли из ПМ с глушителем). Также сообщали об имеющихся у некоторых жертв ножевых ранениях», – рассказывают луганчане.

Информации о том, что конкретно налетчики вынесли из дома, нет. По предварительным данным, нападение организовала та же преступная группа, которая перед этим ограбила владельцев других ювелирных магазинов. «Дела» в «полиции» объединили в одно «производство».

«24 ноября 2019 года ограбили дом на ул. Матросова (частный сектор за ЛНУ им. Т. Шевченко) и 14 декабря – дом в Малой Вергунке. Работает преступная группа четко, слаженно, и явно по чьей-то наводке», – делают вывод луганчане.

Со стороны «властей ЛНР» сообщений о происшествии нет.